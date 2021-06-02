Bangladeş, 11 ülkeye seyahat yasağı getirdi
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Bangladeş, 11 ülkeye seyahat yasağı getirdi

Bangladeş, 11 ülkeye seyahat yasağı getirdi
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Bangladeş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde 11 ülkeden uçuşların 4 Haziran itibarıyla durdurulacağını açıkladı.

Bangladeş, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde 11 ülkeden uçuşların 4 Haziran itibarıyla durdurulacağını açıkladı.

Ülke basınındaki habere göre, Sivil Havacılık Dairesinden yapılan açıklamada Arjantin, Bahreyn, Bolivya, Brezilya, Hindistan, Malezya, Maldivler, Nepal, Paraguay, Uruguay, Trinidad ve Tobago'dan gelen ve bu ülkelere gidenlerin seyahatlerinin yarından geçerli olmak üzere yasaklandığı bildirildi.

Bangladeş'te sağlık uzmanları, halka "evinizde kalın" çağrısında bulunurken, ülke çapında sokağa çıkma yasağının 6 Haziran'a kadar uzatıldığı ifade edildi.

Bangladeş'te Kovid-19 salgınının başından bu yana 802 bin 305 kişi virüse yakalanırken 12 bin 660 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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