Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 15 zanlı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 15 zanlı yakalandı

17.03.2021 13:32 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:45
Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 15 zanlı yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında asayiş uygulamasında 10 aranan şahıs ve uyuşturucu operasyonlarında da 5 zanlıyı yakaladılar.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında asayiş uygulamasında 10 aranan şahıs ve uyuşturucu operasyonlarında da 5 zanlıyı yakaladılar. Yakalanan bu zanlılardan adli makamlara sevk edilen 4'ü tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Burhaniye, Edremit ve Gönen İlçelerinde 16.03.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 6 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 6 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 16.03.2021 tarihinde Balıkesir İl Merkezi, Bandırma ve Edremit İlçelerinde yapılan 4 ayrı çalışmada, 5 şüpheli şahıs yakalanmış, 1 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı ve 2 şahıs adli kontrol kararı ile 2 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler sonrası serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda; 14,89 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hap, 1,73 gram sentetik kannabinoid bonzai maddesi ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 15 zanlı yakalandı
Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 15 zanlı yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Hakan Kutlu Fırat Aydınus Abdullah Avcı Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Korona Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Balıkesir'de polisten 'Huzur' operasyonu: 15 zanlı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:51:22. #1.15#
title