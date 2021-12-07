BALIKÇILIKTA TÜRKİYE'NİN YÜKÜNÜ EGE ÇEKİYOR; YILLIK ORTALAMA 55 BİN TONLUK SEVKİYAT

İZMİR (DHA) - İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi, Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Ege Bölgesi'nden yurt içi ve dışına yıllık ortalama 55 bin tonluk balık sevkiyatı yapıldığını söyledi. Çakan, İzmir'in Buca ilçesindeki Balık Hali'nden başta İspanya, İtalya ve Çin olmak üzere 84 ülkeye ihracat yapıldığını belirtti.

Balık üretimi, avcılık ve tüketimde ön sıralarda yer alan Ege Bölgesi'nden yurt içi ve yurt dışına yıllık ortalama 55 bin ton balık gönderiliyor. İzmir'in Buca ilçesindeki Balık Hali'nden başta İspanya, İtalya ve Çin olmak üzere 84 ülkeye ihracat yapılıyor. İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, " Türkiye'nin yükünü Ege çekiyor. Karadeniz'de göç balığı bittiği zaman bile Ege'de avcılık yapılabiliyor. Ege'nin bol bereketli suları var. Türkiye'de en çok balığın tüketildiği yerlerin başında da Ege Bölgesi geliyor. Ege'deki balığın bir kısmı Türkiye'de iç piyasaya sunuluyor, kalan kısmı ise ihracat ediliyor. Türkiye'de 81 şehre, yurt dışında 84 ülkeye balık Ege'den gidiyor" dedi.

'BEREKETLİ SEZON'

Balık sezonunun bereketli geçtiğini anlatan Çakan, "Ege Denizi'nde, bu yıl eylül ve ekim ayları çok bereketli geçti. Halde yıllık ortalama 55 bin ton resmi balık satışımız oluyor. İstanbul'da bu rakam 35 bin civarında. Dolayısıyla Ege Bölgesi'ndeki hal, Türkiye'nin en büyük hallerinden biridir. Bu nedenle Bursa ve İstanbul'a da bölgemizden balık gönderilmektedir. Balıkçılığı avcılık ve üreticilik olmak üzere ikiye ayırmak gerekir. Üreticiliğe bakıldığında en çok ürün sevkiyatının olduğu yer Muğla'dan sonra İzmir'dir. Avcılıkta ise Türkiye'nin en büyük balık filolarının olduğu kısım Ege Bölgesi'dir. Karadeniz ve Marmara'daki balıkçılar bu dönemde avcılık için İzmir'e geliyor" diye konuştu.

'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI YENİ TÜRLER GÖRÜLÜYOR'

Ege Bölgesi'nde en çok tüketilen balıkların hamsi ve sardalya olduğunu ifade eden Çakan, "Bu balıklar herkesin kolaylıkla tüketebileceği ürünlerdir. Küresel ısınma ve iklim şartlarındaki değişikliğin etkilerini balıkçılıkta görüyoruz. Buna bağlı olarak Akdeniz'den gelen yeni türleri Ege'de görmeye başladık" diye konuştu.