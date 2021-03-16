Balık tezgâhlarında balık bolluğu
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Balık tezgâhlarında balık bolluğu

16.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:37
Balık tezgâhlarında balık bolluğu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık bolluğu yaşanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık bolluğu yaşanıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde havaların güzel gitmesi tezgahlardaki hamsi fiyatını yaklaşık yüzde 40 düşürdü. Balıkçı tezgahlarında kilosu 60 liradan 35 liraya kadar düşen hamsi, fiyatıyla hem satıcıyı hem de vatandaşı memnun ediyor. Hava şartlarının güzel gitmesiyle birlikte balık fiyatlarını da etkiledi. Hamsinin kilosu tezgahlarda tekrar 35lira oldu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hal'inde yerli sardalye 25, yerli hamsi 35 ve barbun 40 liradan satılıyor. Balık tezgahlarında çok çeşit balık olmasına rağmen vatandaşların öncelikli tercihi hamsi ve sardalyede.

Balıkçılar, balık fiyatlarında düşüşün havalar iyi gittiği sürece devam edeceğini belirterek, "Tezgahlarımızda balıklarımız bollaşmaya başladı. Çeşit olarak hamsi, istavrit, mezgit, uskumrular gelmektedir. Geçen haftalarda 60 lira olan hamsi bu hafta ise 35 lira dan alıcısıyla buluşuyor. Balığın bol ve hesaplı olduğu zamanda balık yemeye davet ediyorum. Av yasaklarına tam 1 ay kalmasına rağmen balık fiyatlarımız gayet ideal seviyelerde gitmektedir. Av yasaklarına yakın zamanda fiyatlar çok yüksek olacaktır. Bu süre zarfında bol balık yemelerini istiyorum" dedi. - BALIKESİR

Balık tezgâhlarında balık bolluğu
Balık tezgâhlarında balık bolluğu
Balık tezgâhlarında balık bolluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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