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Bekir Pakdemirli, Ekonomi

Bakan Pakdemirli, Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'nda konuştu

Bakan Pakdemirli Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'nda konuştu Bakan Pakdemirli: "Kadınların tarım alanında iş gücüne katılımını artırmamız lazım" İzmir'de düzenlenen Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "21.

09.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:31
Bakan Pakdemirli, Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'nda konuştu

Bakan Pakdemirli Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'nda konuştu

Bakan Pakdemirli: "Kadınların tarım alanında iş gücüne katılımını artırmamız lazım"

İZMİR - İzmir'de düzenlenen Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "21. yüzyılda eğer Türkiye bölgenin ve dünyanın zenginliklerinden daha fazla pay alacaksa bu kadınlar sayesinde olacak. Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranını artırmamız lazım. Kadınların tarım alanında iş gücüne katılımını artırmamız lazım" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve eşi Ahu Pakdemirli, AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'na katıldı. Programda AK Parti ve MHP'li kadın yöneticileri ile tarımda büyük işler başaran kadın girişimciler de yer aldı. Girişimci kadınlar, sahneye çıkarak başarı hikayelerini anlattı.

Çalıştayda konuşan Bakan Pakdemirli, "Denge kadınların üzerinde yürüyor. Kadınların olduğu her yerde güzellik, iyilik, üretim, doğruluk, dürüstlük var. Kırsalda kadının emeği çok. Kadın çiftçi sayımız yüzde 14 ama biliyorum ki bu yüzde 100. Erkekler kahvede çalışırken kadınlar çalışıyor. Kadınlar hep evin direği oluyor. Kırsalda kadın olmadan baca tütmüyor. Kırsalda kadınlarımızı güçlendirmeliyiz. 21. yüzyılda eğer Türkiye bölgenin ve dünyanın zenginliklerinden daha fazla pay alacaksa bu kadınlar sayesinde olacak. Kadınlarımızın iş gücüne katılım oranını artırmamız lazım. Kadınların tarım alanında iş gücüne katılımını artırmamız lazım" diye konuştu.

"Kadınların olduğu yerde kooperatifler işliyor"

Bakanlık olarak Genç Çiftçileri Destekleme Programı kapsamında kadın girişimcilere pozitif ayrımcılıklar uyguladıklarını belirten Bakan Pakdemirli, "50 bin başvurunun 30 bini kadınlara ait. 3 yılda 865 milyon kadın çiftçilerimize ödeme yaptık. Kadınların istihdama katılımlarının artırılması, girişimciliğinin desteklenmesi önceliğimiz. Tarımsal amaçlı kooperatiflere 15 milyon kredi kullandırdık. Kırsal kalkınma desteklerinde yatırım konularında değerlendirmeye alırken kadınlarımıza fazladan not atıyoruz. Kadın olduğun zaman puan fazla. Hibelerde kadınlarımıza 837 milyon liralık ödemeyi yaptık. Son 15 yılda 231 bin 316 faaliyet düzenledik ve bu faaliyetlerde 2,5 milyon kadın çiftçi eğitildi. Son 15 yılda 12 bin 157 çiftçi toplantısı yapıldı ve 84 bin 608 kadın çiftçi kooperatifçilik eğitimi alındı. Kadınların olduğu yerde dürüstlük var. Kadınların olduğu yerde kooperatifler işliyor ama erkeklerin olduğu kooperatiflerde sorunlar yaşıyoruz. Türkiye kooperatif gelişecekse bu kadınların sırtından yükselecek. Güzel memleketimizin dört bir alanında kadınlarımızın eli değen yerlerde ülkemizden bereket fışkırıyor. Kadınlarımıza imkan verilirse dünyanın bambaşka hale getirirler" diyerek projeler hakkında bilgi verdi.

"Daha çok başarı hikayesi için kolları sıvadık"

Bakan Pakdemirli ayrıca, çeşitli illerdeki girişimci kadınların başarı hikayelerini sunum yaparak anlattı. Bakan Pakdemirli, "Kadınlarımızı ekonomik ve sosyal olarak daha yükseğe taşımadıkça yükselemeyiz. Kadınlarımızı daha güçlü hale getirmek, daha çok başarı hikayesi için kolları sıvadık. Herkesin doğduğu yerde doyduğu, kırsaldan kente göçün olmadığı, verimli topraklara daha çok kadın eli değen bir Türkiye istiyoruz. Tersine göçü teşvik edeceğiz, kırsalda ekonomik kalkınmayı ve aile işletmeciliğinin sürdürülmesini sağlayacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bakan Pakdemirli, Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'nda konuştu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Bakan Pakdemirli, Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı'nda konuştu

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