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Bakan Pakdemirli: "Kırsal kalkınmaya 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınmaya yönelik olarak bugüne kadar yaklaşık 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladıklarını bildirerek, "Bu desteklemelerimiz bundan sonra da devam edecek.

Bakan Pakdemirli:
04.08.2020 10:37 | Son Güncelleme: 04.08.2020 10:40

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınmaya yönelik olarak bugüne kadar yaklaşık 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladıklarını bildirerek, "Bu desteklemelerimiz bundan sonra da devam edecek." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında kırsal kalkınma yatırımlarını desteklediklerini belirterek, 2006'da başlatılan KKYDP ile kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ile alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması amacıyla çeşitli alanlardaki yatırımlara yüzde 50 hibe desteği verdiklerine işaret etti.

Gerçek ve tüzel kişilerin tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi, yeni tesis, teknoloji yenilenmesi, alternatif enerji kaynaklarının üretilmesi ve kullanılması ile alet ekipman alımı gibi konulara ilişkin hibe desteklerine başvurabildiğini vurgulayan Pakdemirli, "Bu kapsamda 2006-2020 yılları arasında bu alanlarda 4,1 milyar lira hibe desteği sağladık. Ayrıca modern sulama sistemlerinin desteklenmesi maksadıyla yapılan yaklaşık 625 milyon liralık hibe ile bu rakam 4 milyar 725 milyon liraya ulaştı." bilgisini verdi.

"Genç çiftçilere yönelik destekler tüm illere yayılacak"

Pakdemirli, kırsal kalkınma için 2016-2018 yılları arasında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı'nın uygulandığını da hatırlatarak, "Projeyle bitkisel üretim, hayvansal üretim, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitkilerin üretimi, işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik konularda kişi başı 30 bin lira hibe desteği verdik. Bu bağlamda 47 bin 775 genç çiftçimizin projesine toplam 1,43 milyar lira hibe desteği sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl tarım ve orman alanında üniversite eğitimi alan genç çiftçilere yönelik Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'ni pilot uygulama olarak başlattıklarına işaret eden Pakdemirli, İzmir, Düzce, Mardin ve Amasya illerinde başlatılan projeyle 100 kişiye 100'er bin lira hibe sağladıklarını da aktardı.

Bakan Pakdemirli, projede destek verilen işletmelerin kar-zarar durumu ve faaliyetlerinin yakından takip edileceğine dikkati çekerek, olumlu etkileri görüldüğü takdirde projeyi Türkiye'nin bütün illerine yaymayı planladıklarını bildirdi.

"Kırsaldaki vatandaşın yanındayız"

Pakdemirli, ülkede Avrupa Birliği'nin ortak tarım politikasına uyum için politika geliştirmeyi destekleyen, tarım sektörü ve kırsal alanlara katkı sağlamayı amaçlayan Kırsal Kalkınma Programı'nın da (IPARD) uygulandığını belirterek, şunları kaydetti:

"IPARD-1 ve IPARD-2 programlarıyla son 10 yılda yaklaşık 16 bin 500 projeyle sözleşme imzaladık, bu projelere 4,3 milyar lira hibe desteği ödedik. Böylece kırsalda 12,5 milyar lira yatırım yapıldı, 67 bin yeni istihdam oluştu. Bakanlık olarak kırsaldaki vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin her daim yanındayız ve bundan sonra da onları yalnız bırakmayacağız. Bugüne kadar kırsal kalkınma maksadıyla yaklaşık 10,5 milyar liralık hibe desteği sağladık. Bu desteklemelerimiz bundan sonra da devam edecek."

Kaynak: AA

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