Bakan Albayrak ve ailesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlara ilişkin soruşturma Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini, sosyal medya üzerinden hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da gözaltına alınarak adliye getirilen 2 kişiden 1'i tutuklama, 1'i adli kontrol şartlarının uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesini, sosyal medya üzerinden hedef alan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle İstanbul'da gözaltına alınarak adliye getirilen 2 kişiden 1'i tutuklama, 1'i adli kontrol şartlarının uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Bakan Albayrak ile eşi Esra Albayrak'ı hedef alan hakaret içerikli yorumlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ar-Ge Bilgi İşlem Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Mehmet Fatih K. (26) ve Muammer K. (42) Çağlayan Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklama, 1'i adli kontrol hükümlerinin uygulanması şartıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, paylaşımları nedeniyle pişman olduklarını, Bakan Albayrak ve eşinden özür dilediklerini söyledikleri öğrenildi. Öte yandan soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 8 kişiden 7'sinin yakalandığı, yaşı küçük şüphelinin Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, 4 şüphelinin de dün emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Kaynak: AA