Bahar çiçekleri Kapadokya'ya renk kattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bahar çiçekleri Kapadokya'ya renk kattı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Bahar çiçekleri Kapadokya'ya renk kattı

Kapadokya'da baharın gelişiyle açan çiçekler, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde güzel görüntü oluşturdu.

Kapadokya'da baharın gelişiyle açan çiçekler, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde güzel görüntü oluşturdu.

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle bilinen UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, ilkbaharda güneşin yüzünü göstermesiyle açan çiçekler turizm merkezine renk kattı.

Peribacaları arasında boy gösteren çiçekler, yerli ve yabancı turistlerin gezi güzergahındaki manzarayı da renklendirdi.

Göreme Açık Hava Müzesi'ni ziyaret eden turistler, baharın hediyesi rengarenk çiçekler arasında yürüyüş yaparken hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Diego Mesut Özil Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bahar çiçekleri Kapadokya'ya renk kattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 15:28:46. #1.14#
title