Bağlar Belediye Başkanından Berat Kandili mesajı Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Beyoğlu mesajında Berat Kandilinin önemine işaret ederek, bu kutsal gecede vatandaşlardan insanlığın karşı karşıya kaldığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinin bertaraf edilmesi için dua etmelerini istediklerini bildirdi.

Bu zor günlerin atlatılması için sabır dileyen, beraberlik mesajı veren Başkan Beyoğlu, mesajında şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihi en bu büyük dramlarından birini yaşıyor. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Ülkemiz, bu anlamda bir milli mücadele veriyor. Yüce Rabb'imizin samimi duygularla edilen dua ve yakarışları kabul ettiği bu ulvi ve müstesna geceyi iyi değerlendirelim. İnsanlığın kurtuluşu, İslam alemi ve ülkemizin sağlığı ve huzuru için bol bol dua edip ibadet yapalım. Millet olarak mücadelemizi sabırla verelim, birlik ve beraberliğimizi muhafaza edelim. "

Kaynak: AA