"Bağdat-Erbil iş birliği sorunların çözümüne katkı sağladı"

07.10.2019 23:42

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, terör örgütü DEAŞ'ın yenilgiye uğramasının ardından Bağdat ile Erbil arasındaki diyalog ve iş birliğinin sorunların çözümüne katkı sağladığını ifade etti.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarının ardından Erbil'e geçen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesut Barzani ile bir araya geldi.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, son siyasi gelişmelerin yanı sıra Erbil-Bağdat hattındaki sorunlar ile Suriye meselesi ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Bağdat-Erbil ilişkilerinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "DEAŞ'ın yenilgisinin ardından Bağdat ile Erbil arasındaki diyalog ve iş birliği sorunların çözümüne ve ekonomik kalkınmaya katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca Erbil ile ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkileri geliştirmeyi arzu ettiklerini belirtti.

IKBY eski Başkanı Barzani de Bağdat-Erbil ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğini ifade ederek, sorunların çözümü yönünde iyi adımlar atıldığını, ilişkilerin iyileştirilmesinin bölgenin istikrarını da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA