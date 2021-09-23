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Bafra'da ÇKS'de yeni dönem muhtarlara anlatıldı

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Bafra'da ÇKS'de yeni dönem muhtarlara anlatıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi'nde(ÇKS) yaşanan sıkıntıların giderilmesi için muhtarlarla toplantı yapıldı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde Çiftçi Kayıt Sistemi'nde(ÇKS) yaşanan sıkıntıların giderilmesi için muhtarlarla toplantı yapıldı.

Toplantıda konuşan Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Samsun'un Bafra ilçesi hariç diğer ilçelerinde tarım ilçe ile anlaşılıp gün gün sırayla mahallelerin ÇKS işlemleri yapılıyor. Aynı günde ÇKS yapan üretici ziraat odasında ÇKS kaydını yapıyor. İmzaları muhtara teslim ediyor, herkes parsel bazında yazdırıyor tarım ilçeye dosyasını teslim ediyor. Ama Bafra'da bu gerçekleşmedi. Bunu bir türlü gündeme alıp yapamadık. Bununla ilgili tarım ilçeye teklif sunduk. Çiftçinin ve muhtarların mağdur olmaması, aynı günde ÇKS işlemlerinin hallolması için bu toplantıyı düzenledik" dedi.

"İşlenen 668 bin dekar gözüken tarımsal alanımızın 350 bin dekarlık alanı kayıt altında"

İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Muharrem Naz, "Devletimiz çiftçilerimize özellikle bitkisel üretime mazot, gübre, sertifikalı fide, fidan farklı desteklerini tamamen ÇKS yoluyla yapıyor. Şu anda 2021 yılında baktığımız zaman ÇKS'ye kayıtlı 6 bin 536 çiftçimiz var. İşlenen 668 bin dekar gözüken tarımsal alanımızın 350 bin dekarlık alanı kayıt altında. Kayıt altına alınamayan kısımlarla ilgili 2B, veraset kurumu ve çiftçilerimizin kendi aralarında anlaşamamazlıkları gibi sebeplerden yarıya kadar kısmını kayıt altına alamıyoruz. 1 Ekim itibarıyla 2022 sezonuna gireceğiz. Bizim İlçe Tarım Müdürlüğünde bu dosyaların teslimi, dosyalarla ilgili iş ve işlemlerle ilgili karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi parsel bazlı doğru bilgiler gelmiyor. Yani 100 dönüm yerim var bunlardan 25'ni buğday, 25'ini arpa, 25'ini pırasa yaz gitsini hala çeviremedik. Bizim için bunlar önemli. Birincisi istatistik bilgiler oluştururken önemli, diğeri sizlerin desteklerden sağlıklı bir şekilde yararlanabilmeniz için önemli" şeklinde konuştu.

Kaymakam Cevdet Ertürkmen de şunları söyledi:

"Bir planlama yapmak üzere burada toplandık. Bu büyüklükteki bir yer için bu şekilde bir planlama yapılmasının faydalı olur diye düşünüyorum. Oda başkanımızdan böyle bir talep geldi, bunun faydalı olabileceğini düşünüyorum. Yüksek, orta ve alçak yerlerdeki mahallelerimizle alakalı sıralama yapılacak, tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurulacak, sizler odaya çağrılacaksınız. Vatandaşlarımız odaya gelmek suretiyle sizi burada hazır bulacaklar, evraklarını imzalatacaklar. Telefon açıp 'muhtarım neredesin' demeyecekler. Hem siz kendi işinizden olma noktasında hem de vatandaşın sizi bulma noktasında zahmete girmesin şeklinde bu planlamanın asıl amacı bu. Evraklar konusunda da biraz daha dikkatli olacağız. Bu çalışmalarımızı yürüteceğiz." - SAMSUN

Bafra'da ÇKS'de yeni dönem muhtarlara anlatıldı

Bafra'da ÇKS'de yeni dönem muhtarlara anlatıldı

Bafra'da ÇKS'de yeni dönem muhtarlara anlatıldı

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Haber: Bafra'da ÇKS'de yeni dönem muhtarlara anlatıldı - Haberler Ekonomi
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