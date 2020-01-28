BAE'de tarihin kalbine yolculuk: Dubai Koyu
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BAE'de tarihin kalbine yolculuk: Dubai Koyu

Burası Birleşik Arap Emirlikleri'nin tarihi merkezine uzanan Dubai Koyu.Deyra ve Bur Dubai'nın müze ve pazar yerleri arasında gezinirken, yalnızca bir dirhemle, nostalji dolu bir abra gezisine çıkabilirsiniz.

28.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:16
BAE'de tarihin kalbine yolculuk: Dubai Koyu

Burası 'nin tarihi merkezine uzanan Koyu.


Deyra ve Bur Dubai'nın müze ve pazar yerleri arasında gezinirken, yalnızca bir dirhemle, nostalji dolu bir abra gezisine çıkabilirsiniz. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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