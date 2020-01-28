BAE'de tarihin kalbine yolculuk: Dubai Koyu

28.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:16

Burası Birleşik Arap Emirlikleri'nin tarihi merkezine uzanan Dubai Koyu.



Deyra ve Bur Dubai'nın müze ve pazar yerleri arasında gezinirken, yalnızca bir dirhemle, nostalji dolu bir abra gezisine çıkabilirsiniz. Euronews.com'da Görüntüle