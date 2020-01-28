BAE'de tarihin kalbine yolculuk: Dubai Koyu
Burası Birleşik Arap Emirlikleri'nin tarihi merkezine uzanan Dubai Koyu.Deyra ve Bur Dubai'nın müze ve pazar yerleri arasında gezinirken, yalnızca bir dirhemle, nostalji dolu bir abra gezisine çıkabilirsiniz.
28.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 28.01.2020 18:16
Burası Birleşik Arap Emirlikleri'nin tarihi merkezine uzanan Dubai Koyu.
Deyra ve Bur Dubai'nın müze ve pazar yerleri arasında gezinirken, yalnızca bir dirhemle, nostalji dolu bir abra gezisine çıkabilirsiniz. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com