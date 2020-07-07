Babasız 42 çocuk bisiklet sevinci yaşadı
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Babasız 42 çocuk bisiklet sevinci yaşadı

Babasız 42 çocuk bisiklet sevinci yaşadıVAN'ın Edremit İlçesi İHH Kuveyt Konutlarında yaşayan babasız 42 çocuk, hayırsever bir iş insanının verdiği destekle bisiklet sevinci yaşadı.

07.07.2020 16:52 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:57

Babasız 42 çocuk bisiklet sevinci yaşadı

VAN'ın Edremit İlçesi İHH Kuveyt Konutlarında yaşayan babasız 42 çocuk, hayırsever bir iş insanının verdiği destekle bisiklet sevinci yaşadı. Bisikletler, çocuklara Edremit Belediye Başkanı İsmail Say tarafından verildi.

Van'da, 2011 yılında yaşanan deprem sonrası eşi vefat eden aileler için yaptırılan İHH Kuveyt Konutlarında yaşayan çocuklar, kendilerini ziyarete gelen Edremit Belediye Başkanı Say ve Başkan Vekili Kerem Baynal'dan bisiklet isteyince hemen harekete geçildi. Say, 42 çocuğun bisiklet isteğini yerine getirmek için bir iş insanıyla görüştü. Yapılan görüşmeler üzerine hayırseverin aldığı 42 bisiklet, Belediye Başkanı Say tarafından çocuklara dağıtıldı.

Başkan İsmail Say, çocukların bu talebine hayırsever bir iş insanının kayıtsız kalmadığını belirterek, "Her bir aileye, her bir eve verilecek şekilde hayırsever tarafından gönderilen bisikletlerin dağıtımına vesile olduk. Edremit Belediyesi olarak biz de çocuklarımıza kasklarını temin edeceğiz. Gönül isterdi ki, Edremit'teki, Van'daki bütün çocukların bisikleti olsun. Bu noktada elimizden geldiğince çocuklarımıza, gençlerimize yatırım yapıyoruz. Ben özellikle bisikletleri gönderen iş insanımıza, hemşerimize gönülden teşekkür ediyorum. Gönüllere dokunmayı, çocukların kalbine dokunma noktasında bizleri de vesile etti. İnşallah diğer anlamda da konutlarımızın ihtiyaçlarını, sıkıntılarını elimizden geldiğince gidermeye çalışıyoruz" dedi.

Bisikletlerin dağıtımı sonrası Başkan Say, konutlarda yaşayan kadınlarla bir araya gelerek, sorun ve sıkıntılarını dinledi. Birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Say, konut sakinlerinin çevre düzenlemesi, park, market, doğalgaz, internet altyapısı, çevre aydınlatması ve kamelya gibi taleplerini not aldı. Bazı çalışmaların başlaması noktasında gerekli talimatları veren Başkan Say, bazı talepleri ise ilgili kurumlar aracılığı ile çözmeye çalışacaklarını söyledi.

Babasız 42 çocuk bisiklet sevinci yaşadı

Kaynak: DHA

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