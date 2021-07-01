Babası manevra yaparken ezmişti, minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Babası manevra yaparken ezmişti, minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı

Babası manevra yaparken ezmişti, minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde baba Adem Y.'nin otomobilini park etmeye çalışırken çarptığı ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde baba Adem Y.'nin otomobilini park etmeye çalışırken çarptığı ve yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı.

Ortahisar ilçesinin Erdoğdu mahallesinde dün öğle saatlerinde Adem Y. evinin önünde otomobili ile geri manevra yaparken, 3 yaşındaki oğlu Ömer'i fark edemedi. Otomobilin altında kalarak ağır yaralanan Ömer, babası tarafından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelere rağmen minik Ömer kurtarılmadı. Adem ve Hanife Y. çiftinin 3 çocuklarından biri olan 3 yaşındaki Ömer, memleketi Şalpazarı ilçesine bağlı Geyikli mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazında anne Hanife sinir krizi geçirirken, baba Adem ise oğlunun cenaze namazında arka saflarda yer aldı. Minik Ömer kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. - TRABZON

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

Babası manevra yaparken ezmişti, minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı
Babası manevra yaparken ezmişti, minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otomobili ile manevra yapan baba, 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu
Otomobili ile manevra yapan baba, 3 yaşındaki oğlunun ölümüne neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Brad Pitt Hande Erçel Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Diego Costa Emre Kocadağ Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Babası manevra yaparken ezmişti, minik Ömer son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 16:12:44. #1.15#

title