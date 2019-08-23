Aylin Yeşilova zehir gibi

23.08.2019 17:31

Aylin Yeşilova'dan sıra dışı bir klip

Aylin Yeşilova'nın seslendirdiği şarkı daha şimdiden internet ortamında büyük ilgi görüyor.

Aylin Yeşilova'nın güzelliği ve muhteşem ses performansı ile yeniden hayat bulan şarkının klibide bir hayli iddialı.

Çekimleri 19 saat süren ve içerisinde farklı mesajlarıda bulunduran sıra dışı klibin yönetmen koltuğunda Alexone oturdu. Her dakika içimizde olan ama görmezden gelinen bir ironininişlendiği klipte Aylin Yeşilova'nın mesajları çok konuşulacak.

Kaynak: Bültenler