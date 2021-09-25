AYDINLI TURİZMCİLER PANDEMİYE RAĞMEN SEZONDAN MEMNUN KALDI

AYDIN (DHA) - Koronavirüsün etkileri devam etse de Aydınlı turizmciler, 2021 sezonundan memnun kaldı. Turizm değerlendirme toplantısında konuşan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, 2019 yılında 1 milyon turist sayısını geçmiştik. 2020 yılında 300 bin turiste düştük. 2021 yılında ise 1 milyon turist sayısını hedeflemiştik. 1 milyon hedefine ulaşmak üzereyiz, oldukça yaklaştık dedi.

Aydın'da turizmciler pandemiye rağmen doluluk oranlarından ve yerli-yabancı turistlerin yoğunluğundan memnun kaldı. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında otellerdeki doluluk oranın yüzde 90'ların üzerine çıkması başta otelciler olmak üzere tüm sektörü sevindirdi. 2020 yılını büyük bir kayıpla kapatan turizmciler, 2021 sezonunun 2019 yılı kadar iyi geçmese de 2022 umutlarını artırdığını söyledi. Didim'de bir otelde gerçekleştirilen turizm değerlendirme toplantısında turizmcilerle bir araya gelen Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, 2019 verilerine yaklaşamadık ancak 2020 yılından çok daha iyi bir sezon geçirdik. Dünyada bu anlamda pandemi turizmini en iyi yöneten, en yüksek istatistiklere ulaşan ülke olmayı başardık. Yıl sonundaki istatistikleri biz de merakla bekliyoruz. Ama yine dünyada ilk 6 ülke içerisinde olacağımızı tahmin ediyorum. 2019 yılında 1 milyon turist sayısını geçmiştik. 2020 yılında 300 bin turiste düştük. 2021 yılında ise 1 milyon turist sayısını hedeflemiştik. İstatistikler bir ay geriden geliyor. Şu an net sayıları verebilmemiz için bir aya daha ihtiyacımız var. Ama 1 milyon hedefine ulaşmak üzereyiz, oldukça yaklaştık ifadelerini kullandı.

TÜM TESİSLERİMİZİ SERTİFİKALANDIRDIK

Türkiye dünyada turizm duayeni bir ülke olduğunu ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer, Turizmin her şey dahil konseptiyle, pratikleriyle dünyaya armağan etmiş bir dünya şampiyonlar ligi oyuncusudur. 2019 yılında 52 buçuk milyon turistle dünyanın en çok ziyaret edilen altıncı ülkesi konumundaydık. 2020 mart ayı itibariyle pandeminin ortaya çıkması dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de turizmi olumsuz etkiledi. 2020 sonlarında sevk turizmi konseptiyle Bakanlığımızın geliştirdiği sertifikasyon sistemiyle yine dünya turizmine önemli bir konsepti armağan ettik. Çünkü, tesislerde sağlık koşulları uyarlamasıyla yine bir modeli ortaya koymuş olduk. Aydın ilimizde bu anlamda tüm tesislerimizi sertifikalandırdık. Tüm tesislerimizde dezenfeksiyon işlemleri düzenli olarak devam etti. Sistemimizi, kurduğumuz denetleme noktasıyla tüm turistlerin otellerde PCR testlerini verebileceği bir organizasyonla modifiye ettik. Bunun meyvelerini 2021 sezonunun başlamasıyla birlikte toplamaya başladık. 2021 sezonunda ağustos ayına kadar yüzde 90 ve üzerinde doluluk oranına ulaşmayı başardık. Havaların soğuması ve okulların açılmasıyla birlikte eylül ayında yüzde 60 ila 90 ortalamasındayız. Ekim ayında ise yüzde 50 ve 60 oranında doluluk oranıyla sezonu tamamlamayı hedefliyoruz açıklamasında bulundu.

2022 YILINDAN ÇOK UMUTLUYUZ

Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden ise, 2019 yılında çok iyi bir sezon geçirmiştik. 2020 yılı sıkıntılı bir sezondu. Pandeminin etkisiyle çok kötü geçirdik. 2021 sezonu ise 2020 sezonunun oldukça üzerinde 2019'unda altında bir sezon. Önümüzdeki yılla ilgili beklentimiz oldukça iyi. Eğer anormal bir şey olmaz ise 2022 yılının toparlanma sezonu olacağını düşünüyoruz. Otellerin nisan ve mayıs aylarında açılıp 7-8 ay sezon geçireceklerini ön görüyoruz. 2022 yılından çok umutluyuz. 2022 yılında, 2019 yılının rakamlarını geçebileceğimizi düşünüyorum dedi.

2019 GERİYE DÖNÜK GEÇEN 5 YILIN EN İYİ SEZONUYDU

Turizmci Burak Karakaya da, 2019 yılı bizim geriye dönük geçen 5 yılın en iyi sezonuydu. Her turizmcinin yüreğinde 2019 sezonunu tekrar yaşamak vardır. 2020 yılında salgınla birlikte işlerimiz çok sarsıldı. 2019'un yarısına bile ulaşamadık. 2021'de ise 2019'un yüzde 60'ını yakaladık diyebiliriz. Yeni normale göre buna da şükrediyoruz. O yüzden şanslıyız. Artık ileriyi çok fazla öngörmüyoruz. Ama yüreğimizden geçen 2019 yılı rakamlarını 2022 yılında tekrar yakalamaktır dedi.

ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sahilden arşiv görüntü

-Otelden görüntü

-Umut Tuncer konuşması

-Tacettin Özden konuşması

-Burak Karakaya konuşması

-Genel ve detay görüntü

Haber -Kamera Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA)