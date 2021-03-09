Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeline teşekkür belgesi verildi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi. Korona virüse karşı bir yandan aşı çalışmaları bir yandan da uygulanan kısıtlamalar ve yapılan denetimlerle virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Yaşanan pandemi döneminin en çok çaba sarf eden kişilerin başında ise sağlık çalışanları geliyor. Sağlık çalışanları mesai mefhumu gözetmeksizin çalışırken, doktorlar da hastaları hayatta tutabilmek için çaba sarf ediyor. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde özveri ile çalışan tıbbi sekreterlere teşekkür belgesi verildi. Hastanede düzenlenen törenle Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar başta olmak üzere başhekim yardımcıları ve diğer hastane yöneticileri tarafından personeller adına birim sorumlularına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Başhekim Dağlar, tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Korona virüs başta olmak üzere tüm vatandaşların sağlığı için göreve hazır olduklarını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı