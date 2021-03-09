Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeline teşekkür belgesi verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeline teşekkür belgesi verildi

09.03.2021 09:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 09:51
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeline teşekkür belgesi verildi

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi.

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görevli personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi verildi. Korona virüse karşı bir yandan aşı çalışmaları bir yandan da uygulanan kısıtlamalar ve yapılan denetimlerle virüsün yayılımının önüne geçilmeye çalışılıyor. Yaşanan pandemi döneminin en çok çaba sarf eden kişilerin başında ise sağlık çalışanları geliyor. Sağlık çalışanları mesai mefhumu gözetmeksizin çalışırken, doktorlar da hastaları hayatta tutabilmek için çaba sarf ediyor. Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde özveri ile çalışan tıbbi sekreterlere teşekkür belgesi verildi. Hastanede düzenlenen törenle Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar başta olmak üzere başhekim yardımcıları ve diğer hastane yöneticileri tarafından personeller adına birim sorumlularına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Başhekim Dağlar, tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, Korona virüs başta olmak üzere tüm vatandaşların sağlığı için göreve hazır olduklarını ifade etti. - AYDIN

Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeline teşekkür belgesi verildi
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeline teşekkür belgesi verildi
Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeline teşekkür belgesi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan
Spor Mustafa Er Fatih Terim Ünal Karaman Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi personeline teşekkür belgesi verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 09:51:45. #1.15#
title