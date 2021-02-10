Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

10.02.2021 18:13 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:16
Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 89 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin 89 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Ziyaretli Mahallesi'nde O.A. idaresindeki 09 E 2229 plakalı kamyonet, Nuri Keseroğlu'nun (89) kullandığı plakasız motosiklet ile çarpıştı.

Ağır yaralanan Keseroğlu, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Keseroğlu, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aniden şerit değiştiren motosiklete, yolunda ilerleyen kamyonetin çarptığı görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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