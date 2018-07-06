Avrupalı Bakanlar, İran Heyeti ile Nükleer Anlaşmayı Görüşüyor

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından bakanlar düzeyinde düzenlenen ilk Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) toplantısı Viyana'da başladı.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini Başkanlığında Viyana'da düzenlenen KOEP toplantısına Fransa, Almanya, Çin ve Rusya Dışişleri Bakanı ve İngiltere Dışişleri Bakan yardımcısı katıldı.

İran'ın nükleer faaliyetlerine yönelik 5+1 ülkeleri arasında düzenlenen Kapsamlı Ortak Eylem Planı anlaşması, ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından sarsılmıştı. ABD'nin çekilmesinin ardından Avrupa ülkeleri anlaşmaya sadık kalacaklarını bildirmişti. İran tarafı, Avrupa ülkelerinin anlaşmaya sadık kalması ve İran çıkarlarını garanti etmesi durumunda anlaşmada kalacağını bildirmişti. - VİYANA