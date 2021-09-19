Avrupa şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı'na siyasilerden tebrik mesajı yağıyor

Polonya'nın ev sahipliği yaptığı 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Ampute Futbol Milli Takımımız, finalde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu oldu. Tarihi başarının ardından siyasiler sosyal medya hesaplarından Milli Takım'ı tebrik etti.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Göğsünüzdeki ay yıldızlı armayla, kocaman yüreklerinizle gururumuzsunuz" ifadeleriyle millileri tebrik ederken, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak'la zaferin ardından konuştuğu videoyu paylaştı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise, "Avrupa şampiyonuyuz! Sizinle gurur duyuyoruz!" şeklinde paylaşım yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu da tarihi başarıyı sosyal medya hesaplarından kutladı.

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