Avrupa Borsaları Düşüşle Kapandı

Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 azalarak 6.918,18 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,31 düşerek 10.887,46 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,51 değer kaybederek 4.781,34 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,06 gerileyerek 19.290,09 puana indi.

Gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 değer kazanarak 349,20 puan oldu.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.34 itibarıyla yüzde 0,16'lık düşüşle 1,148 seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA