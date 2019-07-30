Audi Cup'ta ilk finalist Tottenham

Audi Cup'ta Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Tottenham adını finale yazdırdı.

Audi Cup'ta ilk finalist Tottenham

Audi Cup'ta Real Madrid'i 1-0 mağlup eden Tottenham adını finale yazdırdı.

Avrupa'nın önemli hazırlık turnuvaları arasında gösterilen Audi Cup'ta ilk finalist Tottenham oldu. Allianz Arena'da oynanan maçta Tottenham'ın tek golünü 22. dakikada Harry Kane kaydetti.

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Kaynak: İHA
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