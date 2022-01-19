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Aslanapa'da ekili alalarda fonolojik gözlem çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce hububat ekili alanlarda fenolojik gözlem çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından hububat ekili alanlardaki fenolojik gözlem kontrollerinin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

"Fenolojik gözlem nedir?"

İklim faktörlerinin etkisiyle bitki bünyesinde meydana gelen değişikliklerin ve dolayısıyla vejetasyon devresi içerisindeki belirli ve kritik dönemlerin tarihleri ile tespit edilmesi fenolojik gözlemler yardımıyla mümkün olmaktadır. Bu safhaların tespiti için yapılan gözlemlere de fenolojik rasatlar denir. - KÜTAHYA

Aslanapa'da ekili alalarda fonolojik gözlem çalışmaları

Aslanapa'da ekili alalarda fonolojik gözlem çalışmaları

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Hisarcık, Aslanapa, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Haber

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