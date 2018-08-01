Artvin'de Fırtına Çatıları Uçurdu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi, bazı evlerin çatılarını uçurdu.

Yusufeli ilçesinde saat 16.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çevreli köyünde fırtınanın etkisiyle bazı evlerin çatıları uçtu, çatılardaki enerji panelleri parçalandı. Vatandaşlar uçan çatı enkazlarını yollardan kaldırmaya çalıştı. Köye ulaşan AFAD ekipleri ise hasar tespit çalışması başlattı.