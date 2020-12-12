Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı (1)
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Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı (1)

12.12.2020 18:14 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:21

Salondan görüntü Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın spor aletlerindeki performansları MERSİN - Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Salondan görüntü

Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın spor aletlerindeki performansları MERSİN - Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı (1)
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı (1)
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı (1)
Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin

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