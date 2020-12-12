Artistik Cimnastik Milli Takımı, Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı (1)
12.12.2020 18:14 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:21
Salondan görüntü Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın spor aletlerindeki performansları MERSİN - Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Salondan görüntü
Artistik Cimnastik Milli Takımı'nın spor aletlerindeki performansları MERSİN - Artistik Cimnastik Milli Takımı, Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Can Şahin