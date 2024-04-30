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Mersin'de Jandarma Operasyonunda 54 Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'de jandarma ekiplerinin aranan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 54'ü tutuklandı. Operasyonlarda aranan bin 817 kişi yakalandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin aranan şahsılara yönelik düzenlediği operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 54'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı çalışmalarda aralarında cinayet, yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olan şahıslar tespit edildi. Tespit edilen kişilere yönelik son bir ay içerisinde çok sayıda operasyon düzenlendi. Operasyonlarda aranan bin 817 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 54'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklananlar arasında hırsızlıktan 28 yıl, uyuşturucudan 21 yıl ve cinayet suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan 3 kişinin de olduğu öğrenildi.

Ekiplerin aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Jandarma Mersin Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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