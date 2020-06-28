ARNAVUTKÖY'DE 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN UYUŞTURUCUDAN ÖLÜMÜ; 3 GÖZALTI
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ARNAVUTKÖY'DE 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN UYUŞTURUCUDAN ÖLÜMÜ; 3 GÖZALTI

ARNAVUTKÖY'de Babalar Günü'nde 15 yaşındaki Şafak G metruk binada ölü bulundu.

ARNAVUTKÖY'DE 15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN UYUŞTURUCUDAN ÖLÜMÜ; 3 GÖZALTI
28.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 28.06.2020 14:29
ARNAVUTKÖY'de Babalar Günü'nde 15 yaşındaki  Şafak G metruk binada ölü bulundu. Toprağa verilmesinin ardından savcılık talimatıyla mezarı açılarak otopsi yapılan çocuğun  ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 1'İ tutuklandı. Oğluna uyuşturucu içirildiğini, bir cinayete kurban gittiğini söyleyen babası Atakan G.,  şüphelilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Olay, 21 Haziran'da Arnavutköy'e bağlı Hadımköy Hastane Mahallesi'nde yaşandı. Atakan G'nin  15 yaşındaki oğlu  Şafak G.,  Babalar Günü'nde babasından harçlık alarak evden çıktı. İddialara göre, ona bazı kişiler tarafından uyuşturucu hap içirildi.  Şafak  G., fenalaşınca da metruk bir binaya bırakıldı. Görenlerin haber vermesi üzerine ambulansla  hastaneye kaldırılan Şafak G., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi toprağa verildi.

OTOPSİ İÇİN MEZARI AÇILDI

Ancak toprağa verilmesinin ardından aile, çocuklarının ölümünü şüpheli bulurak  savcılığa şikayette bulundu. Savcılığın talimatıyla mezarı açılan  Şafak G'ye otopsi yapıldı ve  26 Haziran'da tekrar Hadımköy Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphellilerden Tugay Alaydın'ın Şafak G'nin fenalaşması üzerine,  kendisine gelmesi için  kendi evine götürerek banyo yaptırdığı, ayıltamayınca diğer arkadaşı U.D ile  metruk bina önüne getirdiği, aile ve polise haber verdikleri, ambulansın gelmesi üzerine ilk müdahale yapıldığı ancak çocuğun kurtarılamadığıı belirlendi. Tugay Alaydın tutuklanırken, çocuğun kendisine getirilmesi sırasında  evde bulunan eşi ile diğer şüpheli U.D serbest bırakıldı. Tugay Alaydın kasten adam öldürmek suçlamasıyla Metris Cezaevi'e götürüldü.

ACILI BABA EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMALARINI İSTEDİOğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan baba Atakan G.,  oğullarının bir cinayete kurban gittiğini söyleyerek,  ölümüne sebep olanların adalet karşısında hesap vererek en ağır cezaya çarptırılmalarını istedi. Babası Atakan G. : "Evlat acısıyla yaşıyorum. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın. Oğlum 15 yaşındaydı. Olay günü babalar günüydü. Oğlum benden 400 lira para istedi. Ben de dayanamadım verdim parayı. Ertesi sabah kız kardeşim gelip bana oğlumun başına gelenleri söylediğinde yıkıldım, şoka girdim. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Analar, babalar ağlıyor. Çocuğumun hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. Otopsi sonuçları henüz elime geçmedi.  Bütün savcılara buradan sesleniyorum, biz yandık, gençler yanmasın" dedi.

Şafak G'nin  mahalleden bazı arkadaşları da, Şafak'a uyuşturucu maddenin zorla içirildiğini iddia ederek; "Bizim kardeşimiz, arkadaşımızdı. Mahallemizin çocuğuydu. Zorla uyuşturucu içirildi. Zorla tutulup, zorla içirildi. Kardeşimizin cebinde parası olduğunu bildikleri halde, bilerek kardeşimizi bu kötülüğün içine çektiler. Tek isteğimiz, sorumluların gerekli cezayı almasıdır. Müebbet yemelerini istiyoruz" dediler.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Manşet

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