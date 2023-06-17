TESK: Babalar Günü'nde 20 Milyar Liralık Ciro Bekliyoruz

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yarınki Babalar Günü'ne ilişkin "Onlara manevi olarak sevgimizi gösterirken aynı zamanda maddi olarak da küçük de olsa hediye almak için esnafımızda her bütçeye uygun ürün var. Bu babalar günü alışverişlerinde 20 milyar liralık ciro bekliyoruz. Esnafımız da özel günlerin bereketli geçmesi için her zaman hazır durumda" mesajını paylaştı.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, her yıl haziran ayının 3'üncü pazar günü kutlanan Babalar Günü nedeniyle bugün yazılı bir mesaj yayınladı. Palandöken, "Anne su ise baba topraktır. Anne nefes ise baba candır. Baba hayatın çetrefilli basamaklarında, yaşadığımız tüm zorluklarda yaslandığımız koca bir dağdır. Kültürümüzün, gelenek ve göreneklerimizin nesilden nesile aktarılması ailede gerçekleşir. Bu aktarımda ise baba en önemli rolü üstlenir. Paylaşma, dayanışma, sevgi, bağlılık, sorumluluk gibi birçok özellik babalarımızı rol model almamız ile bizlerin karakterinde yer bulur. Tüm fedakar babalarımızın ve baba adaylarımızın Babalar Günü'nü kutluyor, sağlıklı sıhhatli nice güzel günler görmelerini diliyorum" dedi.

"ESNAFIMIZ HAZIR DURUMDA"

Babalara küçük büyük fark etmeksizin her çeşit her fiyatta hediyenin esnafta bulunduğunu da hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"Babalarımız büyük yükleri ve sorumlulukları kaldırabilme gücü sayesinde bizlere gölgesi bile yeter diye düşünürüz. Babalarımızın kıymetini yaşarken bilmeliyiz. Kurban Bayramı da yaklaşırken o telaşe ve hazırlıklar ile babalarımızı unutmayalım. Onlara manevi olarak sevgimizi gösterirken aynı zamanda maddi olarak da küçük de olsa hediye almak için esnafımızda her bütçeye uygun ürün var. Bu babalar günü alışverişlerinde 20 milyar liralık ciro bekliyoruz. Esnafımız da özel günlerin bereketli geçmesi için her zaman hazır durumda."