Kılıçdaroğlu Babalar Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sabırla öğreten, şefkatiyle saran, sevgisi ve koruyucu kanatlarıyla bir ömür güvende hissettiren, çocukları ve ailesi için mücadele etmeye ömrünü adayan, fırtınalı günlerin kaptanı, güzel günlerin mimarı bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü dolayısıyla bugün Twitter hesabında bir kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Sabırla öğreten, şefkatiyle saran, sevgisi ve koruyucu kanatlarıyla bir ömür güvende hissettiren, çocukları ve ailesi için mücadele etmeye ömrünü adayan, fırtınalı günlerin kaptanı, güzel günlerin mimarı bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun."