Kuşadası Belediyesi, Evde Bakım Birimi'nden hizmet alan babalara çeşitli hediyeler vererek Babalar Günü kutlaması yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, babaların istek ve taleplerini dinlerken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına özel olarak hazırlanan hediyeleri kendilerine takdim etti.

Kuşadası Belediyesi, Evde Bakım Birimi'nden hizmet alan babaları unutmadı. Evde Bakım hizmeti alan babalara Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına çeşitli hediyeler vererek Babalar Günü kutlandı.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Babalar Günü dolayısıyla Evde Bakım Birimi'nden hizmet alan babaları ziyaret etti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüsnü Yalçın ve Evde Bakım Birimi çalışanlarının katıldığı ziyarette, kentin farklı mahallelerinde ikamet eden ve Kuşadası Belediyesi'nin sunduğu evde bakım hizmetinden faydalanan babalar duygu dolu anlar yaşadı. Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, babaların istek ve taleplerini de dinlerken, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına özel olarak hazırlanan hediyeleri kendilerine takdim etti.

Babalar Günü'nü kutlayan Belediye Başkan Yardımcısı Batçıoğu; "Hayatın her anında varlıklarıyla güç veren; iyiliği, fedakarlığı ve şartsız sevgiyi öğreten babaların her daim yanındayız. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor ve hepsine sevdikleri ile birlikte sağlıklı, güzel günler diliyoruz" dedi. - AYDIN