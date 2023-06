Fedakar baba, lösemili oğlu Aslan Deniz'e kol kanat geriyor

İZMİR - İzmir'de yaşayan Yıldırım Paşüncüklü, lösemi tanısı alan oğlu Aslan Deniz'le daha iyi ilgilenebilmek için işini bıraktı. Hastaneye gitmedikleri günlerde gündelik işlere gidip evin geçimini sağlamaya çalışan baba, en güzel Babalar Günü hediyesinin oğlunun sağlığı olacağını söyledi.

5 yaşındaki Aslan Deniz Paşüncüklü'ye geçen yıl lösemi teşhisi konuldu. Tedavisi bir yıldır devam eden Aslan Deniz'in en büyük destekçileri ise babası, babaannesi ve babaannesinin kardeşi oldu. Önceleri bir matbaada çalışan baba ise oğlu ile daha iyi ilgilenebilmek için işi bıraktı. Oğlunu hastaneye götüren, arta kalan zamanlarda gündelik işlere giderek evin geçimini sağlayan baba, oğlu ile birebir ilgilenerek onunla oyunlar oynuyor. Babalara seslenen Paşüncüklü, "Babalar hiçbir zaman çocuklarını yalnız bırakmasın. Çocuklar her şeyden önemlidir. Benim en büyük, en güzel hediyem Deniz'in yanımızda olması" dedi.

Oğlu iyileşince yeniden işe başlayacak

Eşinden ayrı yaşayan 41 yaşındaki Paşüncüklü, "Oğlumun tanısını kısa sürede aldık. Tabii ki çok üzüldük ama doktorumuz, Türkiye'de iyi tedavilerin olduğunu söyledi. Çocukların büyük bölümünün kurtulduğunu belirtti. Doktorumuz 'Önce sabır ve sevgi' dedi. Sevgimizi ondan eksik etmedik. Tedavi sürecinde işyerimden sürekli izin almak zorunda kaldım. İşyerimi de zora sokmamak için işten ayrıldım. Patronum da daha önce benim gibi bir süreçten geçtiği için Aslan Deniz sağlığına kavuştuktan sonra beni yeniden işe alacağını söyledi. Ben şu anda günlük işlerde çalışıyorum. LÖSEV de biz her zaman destek oluyor. Yani insanlar tedirgin olmasın, yapılan destekler bizlere ulaşıyor" diye konuştu. Barış Manço hayranlığını sık sık dile getiren Aslan Deniz de babasını çok sevdiğini ve onunla oyunlar oynadıklarını söyledi.

LÖSEV destek oluyor

LÖSEV Ege Merkez Ofisi Halkla İlişkiler Yetkilisi Tülin Tunca Yüce, "25 yıldır çocuk ve yetişkin onkoloji hastalarımıza desteklerimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Bu noktada bize iletilen tüm yardımları biz yıl boyunca tüm ailelerimize ulaştırıyoruz. Her yardım, her destek bizler için çok kıymetli. Özellikle Kurban Bayramı döneminde kurban bağışlarını yıl boyunca ailelerimize iletiyoruz. Her çocuğumuzun gelişimi bizim için çok kıymetli. Deniz de her çocuğumuz gibi özel bir çocuk, çok akıllı bir çocuk. Bulunduğu ortama renk veren bir çocuk. Biz de o rengin daha canlı bir şekilde, daha cıvıltılı bir şekilde bu hayata dokunabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.