Diyarbakır'da evlat nöbeti sürdüren babalar, buruk bir Babalar Günü geçiriyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren babalar, Babalar Günü'nü buruk geçiriyor. 360 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, bin 385'inci gününde de sürüyor. Evlat nöbetinde bugüne kadar 42 aile çocuklarına kavuşurken, Babalar Günü'ne buruk giren babalar çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren babalar, Babalar Günü'nü buruk geçiriyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek evlat nöbetine katılan babalar, buruk bir Babalar Günü'nü daha geride bırakıyor. 360 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, bin 385'inci gününde de sürüyor. Evlat nöbetinde bugüne kadar 42 aile çocuklarına kavuşurken, Babalar Günü'ne buruk giren babalar çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.

Oturma eylemini kararlılıkla sürdüren babalardan Nihat Aydın, oğlu Mehmet için nöbette olduğunu, kendileri için Babalar Günü de, Anneler Günü de, bayram da olmadığını söyledi.

"Çocuklarımızı elimizden aldılar, Allah hakkımızı bırakmasın"

Özel günlerin kendileri için buruk geçtiğini belirten Aydın, "Bugün çocuklarımıza baktığımız zaman bir hediye değil, sadece kokusunu alsak yeter bize. Bizim için dünyaya bedel. Çocuklarımızı elimizden aldılar, Allah hakkımızı bırakmasın. Oğluma da buradan seslenmek istiyorum. Öleceğinizi bilseniz dahi bizi seviyorsanız orayı terk edin, kaçmaya çalışın" dedi.

Bayram Elhaman'ın babası Şadin Elhaman ise, 2017'de oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. "Bugün Babalar Günü'dür ama bizim babalığımız nerede kaldı?" diyen Elhaman, "6 seneden fazladır çocuğumdan bir haber alamıyorum. Sonuna kadar devam edeceğim, çocuğumdan da vazgeçmeyeceğim. Babalar Günü'nü kutluyorum ama bizde öyle bir şey yok" diye konuştu.

Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014 yılında 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, "10 senedir HDP'liler evladımı kandırıp dağa götürdüler. Bugün Babalar Günü. Bize Babalar Günü de, Anneler Günü de yok. 20 bayramdır evladımdan haber yok. En son 5 sene önce ölüm haberi gelmiş, ortada bir şey yok" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR