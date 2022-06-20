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Son dakika haberi! Şehit babalarına Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediyesi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! Şehit babalarına Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediyesi

Son dakika gelişmesine göre Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Babalar Gününde şehit babalarını evlerinde ziyaret ederek, Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Babalar Gününde şehit babalarını evlerinde ziyaret ederek, Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü'nde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehit babalarını yalnız bırakmadı. Başkan Tahmazoğlu, şehit babalarına Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim hediye etti. Şehit ailelerinin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Babalar Gününde aziz şehitlerimizin kıymetli babalarını evlerinde ziyaret ederek Babalar Günü'nü kutladık, hayır dualarını aldık. Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan şehit ailelerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bin bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımızın bölünmez bütünlüğü için feda eden aziz şehitlerimizin, babalarının ellerinden öpüyor, hakkın rahmetine kavuşmuş tüm babalarımıza yüce Allah'tan rahmet, hayatta olan ve her daim varlıklarıyla bizleri yüreklendiren babalarımıza da sağlık, huzur ve esenlik diliyorum. Hayatımızın her anında emekleri olan, her düştüğümüzde bizleri yeniden ayağa kaldıran, bizler için yaptıkları tüm fedakarlıklar için minnettar olduğumuz, ulu çınarlarımız babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Şehit babaları da kendilerini unutmayan Başkan Tahmazoğlu'na ziyaretleri için teşekkür etti. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Babalar Günü Şahinbey 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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