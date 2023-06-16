Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Kır Çiçekleri projesi sporcularından Babalar Günü sürprizi

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yaşama geçirdiği 'Kır Çiçekleri' projesi kapsamında yetişen sporcular, Başkan Vahap Seçer'e Babalar Günü sürprizi yaptı.

Mersin Büyükşehir'in kız sporcularından oluşan Kır Çiçekleri, Babalar Günü dolayısıyla Başkan Seçer'i ziyaret etti. Ellerinde çiçekler ve aldıkları kupalarla Başkan Seçer'i belediye binasının önünde karşılayan Kır Çiçekleri, hep bir ağızdan 'Babalar gününüz kutlu olsun' diyerek Seçer'e sürpriz yaptı. Kır Çiçekleri, Başkan Seçer'e, keçelerle yaptıkları çiçeklerden oluşan 'Kır Çiçekleri' yazılı bir tablo da hediye etti.