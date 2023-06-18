Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için evlat nöbeti sürdüren babalar, Babalar Günü'ne buruk girdi

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde evlat nöbetini sürdüren babalar, Babalar Günü'ne buruk girdi.

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 360 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 1385'inci günde de sürüyor. Evlat nöbetinde bugüne kadar 42 aile çocuklarına kavuşurken, Babalar Günü'ne buruk giren evlat nöbetindeki babalar, çocuklarından haber bekliyor.