Ardahanlı Öğrencilere 5 Bin Beşiktaş Forması Dağıtıldı

Beşiktaş Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz öncülüğünde Ardahan'da 5 bin öğrenciye forma dağıtıldı. Öğrenciler Beşiktaş forması almak için birbiriyle yarıştılar.

Ardahan Fen Lisesi önünde öğrencilere forma dağıtımı yapıldı. Forma dağıtımı sırasında izdihama neden olan öğrenciler Beşiktaş forması almak için birbiriyle yarışırken, forma dağıtan yetkililer zor anlar yaşadılar. Forma dağıtım sonrası Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla bir tören düzenlendi.

Fen Lisesi Hülya Avşar Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, "Türkiye'nin en doğusu serhat şehir Ardahan'ı unutmayan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman başta olmak üzere yönetimden olup buraya kadar gelen herkese teşekkürler ediyorum" dedi.

Beşiktaş Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz ise "Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın 'Edirne'den Kars'a kadar, Tekirdağ'dan Hakkari'ye kadar' bir projesi vardı. Bu proje bütün çocuklarımızı bütün gençlerimize Beşiktaş sevgisinin ve Beşiktaş aşkını aşılamak adına bölgelere gidip bu çocukların gönlünün okşamak ve onların ümitlerinin yeşertmek adına başlattığımız bu projenin bu ayağını Ardahan'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmalar ardından Burhan Topuz, Vali Mehmet Emin Bilmez'e adının yazılı olduğu formayı hediye etti. Vali Mehmet Emin Bilmez ve beraberindekiler salondaki çocuklara Beşiktaş forması giydirdiler.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Forma dağıtımından görüntü

Öğrencilerin forma almak için yarışları

Forma giyenlerden görüntü

Taraftar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz'un konuşması

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez'in konuşması

Detay görüntüler - Ardahan