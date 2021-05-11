Ardahan'ın orman varlığının artırılması için 100 bin fidan toprakla buluşturuldu

Ardahan'ın orman varlığının artırılması için karaağaç, badem, ceviz, dağ muşmulası, yabani elma ve mahlep çeşitlerinden 100 bin fidan dikildi.

Ardahan'ın orman varlığının artırılması için karaağaç, badem, ceviz, dağ muşmulası, yabani elma ve mahlep çeşitlerinden 100 bin fidan dikildi.

Vali Hüseyin Öner ve beraberindekiler, Ardahan-Kars kara yolu Bereket Ormanı mevkisinde düzenlenen etkinlikte, diktikleri fidanlara can suyu verdi.

Öner, etkinliğin ardından gazetecilere, 100 bin fidanın bugün il genelinde toprakla buluşturulduğunu söyledi.

Fidanların kentteki köylerde de dağıtıldığını belirten Öner, şunları kaydetti:

"100 bin fidanı toprakla buluşturmak için Ardahan'da ağaçlandırma seferberliği planladık. Buna katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Burada şu an bizler 200 fidanı toprakla buluşturduk. Hedefimiz Ardahan'ın orman varlığını artırmak. Maalesef Türkiye ortalamasının altındayız il olarak. Bu yönde çalışmalarımız sürecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh