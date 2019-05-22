Araştırma: Profesörlerin Yüzde 68'i Erkek, Yüzde 31'i Kadın

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi'nin son araştırmasına göre, Türkiye'deki üniversitelerde görev yapan profesörlerin yüzde 68.8'I erkek, yüzde 31'i de kadınlardan oluşuyor.

Kadir Has Üniversitesi'nin 1984-2018 yılları arasındaki dönemi kapsayan ve yükseköğretimdeki cinsiyet eşitsizliğinin zaman içerisindeki değişimini inceleyen "Türkiye'de Yükseköğretimdeki Cinsiyet Eşit(siz)liği" araştırma sonuçlarına göre Türkiye'deki rektörlerin yüzde 90.9'u erkek, yüzde 9.1'I de kadınlardan oluşuyor. Rektör yardımcılarının yalnızca yüzde 10.3'ünün kadın olduğu görülen araştırmada ayrıca Türkiye'deki profesörlerin yüzde 68.8'inin erkek, yüzde 31.2'sinin de kadınlardan oluşması dikkat çekiyor.

"Güneydoğu Anadolu Bölgesi akademide çok eşitsiz"

Yükseköğretimde cinsiyet eşitsizliği bölgesel olarak incelendiğinde Marmara, İç Anadolu ve Ege bölgelerinin yüzde 60 erkek, yüzde 40 kadın eşitliğine uyarken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, akademide yüzde 22.8 kadın oranı ile bütün bölgeler arasında en eşitsiz bölge olarak öne çıktığı görülüyor.

"Kadın akademisyenler en çok mimarlık, iletişim ve sağlık bilimlerinde"

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de akademisyenlerin yüzde 61.8'inin erkek, yüzde 38.2'sinin kadınlardan oluşmasının yanında özellikle fakülte dağılımlarına bakıldığında akademide yüzde 10 kadın oranıyla en eşitsiz fakültenin "İlahiyat Fakültesi" olduğu görülüyor. Mimarlık, İletişim ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ise kadınların sayıca çoğunlukta olduğu fakülteler arasında alıyor.

"Vakıf üniversiteleri daha eşit"

Son 30 yılda yükseköğretimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin artması yönünde bir eğilim olduğunu ortaya koyan rapora göre, Türkiye genelinde akademisyenlerin yüzde 61.8'i erkek, yüzde 38.2'si kadın olurken, devlet üniversiteleri ve vakıf üniversiteleri arasındadaki fark dikkat çekiyor. Vakıf üniversitelerine bakıldığında öğretim üyelerinin yüzde 57'sinin erkek, yüzde 43'ünün kadın olduğu, devlet üniversitelerinde de bu rakamın yüzde 63 erkek, yüzde 37 kadın olduğu görülüyor. - İstanbul

Kaynak: DHA