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Araç alt geçidi üstünde intihar teşebbüsü

Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan - Haberler | Güncel
Araç alt geçidi üstünde intihar teşebbüsü

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Caner Ö. (41), araç alt geçit üzerinde yer alan demir korkuluklara çıktı.

ANTALYA'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Caner Ö. (41), araç alt geçit üzerinde yer alan demir korkuluklara çıktı. Caner Ö., bir arkadaşı ve polis ekipleri tarafından ikna edildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan Şarampol alt geçidinde yaşandı. Alkollü olduğu ve psikolojik sorunları olduğu öğrendilen Caner Ö., alt geçidin üzerinde yer alan demir korkuluklara çıktı. Caner Ö.'yü orada görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Caner Ö.'nün bulunduğu yerin tehlikeli olmasından dolayı hem alt geçit altındaki hem de ana yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de alt geçit altında önlem aldı. Polis ekiplerinin 30 dakikalık ikna çabası olumsuz sonuçlanırken, Caner Ö. olay yerine gelen bir arkadaşı tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.Demir korkuluklardan indirilen Caner Ö., yol kenarında sakinleştirilirken, ekip otosuna bindirileceği esnada polis ekiplerinden özür diledi. Caner Ö., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.


Araç alt geçidi üstünde intihar teşebbüsü

Araç alt geçidi üstünde intihar teşebbüsü

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