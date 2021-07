ARABADA SİNEMA GÜNLERİ 'MÜSLÜM' FİLMİ İLE BAŞLADI

YÜREĞİR Belediyesi'nin, geçen yıl Adana'da başlattığı 'arabada sinema' etkinliği bu yaz da ilk günde yoğun ilgi gördü.

YÜREĞİR Belediyesi'nin, geçen yıl Adana'da başlattığı 'arabada sinema' etkinliği bu yaz da ilk günde yoğun ilgi gördü. Kısıtlamalı hayata veda edilen son akşamda Adanalılar, araçlarında 'Müslüm' filmini izledi.

Yüreğir Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, 'arabada sinema' etkinliğiyle sinemaseverleri yeniden beyaz perde ile buluşturdu. Yüreğir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen arabada sinema etkinliğine araçlarıyla katılan Adanalılara belediye ekipleri patlamış mısır, çekirdek ve gazoz ikramında bulundu. Açık alanda dev ekranda oynatılan filmin sesi radyo frekansı ile izleyenlerin araçlarında duymaları sağlandı. Saatler 20.00'ı gösterdiğinde etkinliğin ilk filmi 'Müslüm' izleyiciyle buluştu.

İLK GÜNDE YOĞUN İLGİ

Arabada sinema etkinliğin yaz boyunca devam edeceğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, insanların 15 ay gibi uzun bir zamandır kısıtlamalarla evde kaldığı, sinema ve tiyatro gibi kültürel faaliyetlerin yapılamadığı bir dönemde 'arabada sinema' etkinliğinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Kocaispir, Geçen yıl Adana'mızda bir ilki gerçekleştirerek başlattığımız etkinliğimiz bu yıl da ilk gününde ciddi bir katılım sağladı. Yoğun ilgi için çok teşekkür ediyorum. Yaz boyunca her Çarşamba akşamı buluşacağız. Artık normalleşmede yeni bir sürece giriyoruz. Adana'mızın bu tür sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere daha çok ihtiyacı olacak. Biz de vatandaşlarımızın sanatla olan bağının taze kalması için üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz dedi.

Adana'da yaz akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen arabada sinema etkinliğinin ilk filmi 'Müslüm' oldu. Yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay, senaristliğini ise Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yaptığı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filminin başrollerinde Timuçin Esen, Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Taner Ölmez, Erkan Avcı, Şahin Kendirci ve Turgut Tunçalp yer alıyor. İki saat 12 dakika süren filmin sonunda vatandaşlar büyük bir keyifle alandan ayrıldı. Adana'da yaşayan ve Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken Bülent Şevik, Müslüm filmini izlemek için geldiği arabada sinema etkinliğinde ilgi gördü. 1951 model klasik arabayla alana giriş yapan Şevik, film öncesi ve sonrası vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı