Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor
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Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor

18.03.2021 09:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:57

Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Antalya'nın Akseki ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Antalya-Konya kara yolunun 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bölgede kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve trafik ekipleri, yolda mahsur kalanlara yardım etti.

Karayolları ekipleri de kar küreme ve tuzlama çalışması yaparak yolun trafiğe açık tutulmasını sağlıyor.

Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor
Antalya-Konya kara yolunda ulaşım kar yağışı nedeniyle güçlükle sağlanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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