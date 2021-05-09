Anneler Günü'nde annesini öldürdü (2)

TOPRAĞA VERİLDİNiğde'de 17 yaşındaki oğlu A.D. tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vurularak öldürüldükten sonra cesedi morga kaldırılan Emel D.'nin (34) otopsisi tamamlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Niğde'de 17 yaşındaki oğlu A.D. tarafından ruhsatsız av tüfeğiyle vurularak öldürüldükten sonra cesedi morga kaldırılan Emel D.'nin (34) otopsisi tamamlandı. Emel D.'nin cansız bedeni yakınları tarafından teslim alındıktan sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere Kiledere Belde Mezarlığı'na getirildi. Emel D.'nin cenazesi, burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.Öte yandan, jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.D., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI