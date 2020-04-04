Ankara'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında şehre giriş ve çıkışlar...
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Ankara'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında şehre giriş ve çıkışlar... - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Ankara, 3. Sayfa

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında şehre giriş ve çıkışlar...

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında şehre giriş ve çıkışlar durduruldu İçişleri bakanlığı, Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yayımladığı ek genelge ile 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş ve...

04.04.2020 05:04 | Son Güncelleme: 04.04.2020 05:08
Ankara'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında şehre giriş ve çıkışlar...

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında şehre giriş ve çıkışlar durduruldu

ANKARA - İçişleri bakanlığı, Korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında yayımladığı ek genelge ile 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışlarının yasaklandığını bildirdi. Bu kapsamda Ankara'nın giriş ve çıkışları araç trafiğine kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile akciğer hastalıklarının sık görüldüğü Zonguldak'a giriş ve çıkışların yasaklandığını açıklamasının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine konuya ilişkin ek genelge gönderildi. Genelgeye göre, 31 şehre giriş ve çıkışlar 15 günlüğüne kapatıldı. Ankara'da ilçe emniyet müdürlükleri ve jandarma ekipleri, gece yarısından itibaren şehrin giriş ve çıkışlarında tedbir aldı.

Görevli ekipler, durdurdukları araç sürücülerine şehre neden geldikleri ve şehri neden terk ettiklerini sordu. Uygulamanın ilk günü olması nedeniyle geçerli mazereti olan araçların geçişine izin verilirken, bir sebep gösteremeyen araç sürücülerin geçişleri engellenerek şehre geri dönmeleri gerektiği bildirildi.

Şehre gelenlerin ateşleri ölçüldü

Gece yarısından sonra Ankara'ya giren araçlar, şehir merkezi girişlerinde kurulan kontrol noktalarında durduruldu. Sürücü ve yolcuların, ekipler tarafından ateşleri ölçüldü. Vücut sıcaklıkları 38 derecenin üzerinde olan kişiler, sağlık kuruluşlarına gönderildi.

Öte yandan Ekipler, İstanbul-Ankara otoyoluna gece yarısından önce giriş yapan araçların geçişine mağduriyet yaşanmaması için izin verdi. Eskişehir-Ankara kara yolunda Polatlı ilçe sınırının başladığı noktada oluşturulan denetim noktasında ise Eskişehir'e gitmek isteyen vatandaşlardan ise sadece geçerli mazereti olanlara izin verildi.

Buna göre, 31 şehre başta temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere ilaç ve tıbbi malzemeler için gerekli olan ürün veya malzemeleri taşıyan araçların geçişlerine makbuz ya da fatura gibi belgelerini ibraz etme şartıyla giriş çıkışlarına müsaade edilecek.

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında şehre giriş ve çıkışlar...

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında şehre giriş ve çıkışlar...
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Haber
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj Haber
Ordu Belediye Başkanı'ndan 20 yaş altı gençlere güldüren mesaj
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haber
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı Haber
Koronavirüsten ölen profesörün oğlu yazdı, Erdoğan bizzat cevapladı
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok Haber
Özel izin alıp herkes bu kentimize akın ediyor! Kuyruğun ucu bucağı yok
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir Haber
Prof. Dr. Mehmet Öz'den umutlandıran koronavirüs açıklaması: Bu tedavi her şeyi değiştirebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Fatih Terim, sosyal medyada hakaret eden üç kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulundu
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Kim Kardashian'ın ablasından yediği sert tokat sonrası yüzündeki makyaj duvara sıçradı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Bournemouth, Luyindama'ya talip oldu
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6058'e yükseldi
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Prof. Dr. Melih Us'tan dikkat çeken koronavirüs açıklaması: Gripten 10 kat fazla öldürüyor
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı
Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
SGK tek tek açıkladı! İşte prim ödeme süreleri ertelenen sektörler
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Servet Yardımcı: Süper Lig'i en geç Ağustos ayı sonunda bitireceğiz
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
'Gelmeyin' uyarılarına rağmen Bodrum'da 25 günde 125 bin araç giriş yaptı
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 348 bin liraya yükseldi
'Beni darp edip ormana attılar' diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
"Beni darp edip ormana attılar" diyen Seren Serengil'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı
Sivas'ta sokağa çıkması yasak olan vatadaş, Vali'ye yakalandı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Dün akşam canlı yayın yapan Şeyma Subaşı ve Cüneyt Özdemir, bugün Instagram'dan birbirine gönderme yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Engin Özkoç Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Haluk Levent Kıvanç Tatlıtuğ Nurgül Yeşilçay Recep Tayyip Erdoğan
Spor Neymar Basketbolcu Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Polis Twitter
Şu an buradasınız: Ankara'da, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında şehre giriş ve çıkışlar... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 05:58:40. #1.14#
title