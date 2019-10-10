Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma anları kamerada

Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma anları kamerada

Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma anları kameradaİSTANBUL - Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önündeki bir caddede iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralanmış, 7 kişi gözaltına alınmıştı.

10.10.2019 14:40
Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma anları kamerada

Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı çatışma anları kamerada

İSTANBUL - Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önündeki bir caddede iki grup arasında yaşanan silahlı çatışmada 4 kişi yaralanmış, 7 kişi gözaltına alınmıştı. Silahlı çatışma anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nın önünde bulunan Mustafa Kemal Caddesi üzerinde saat 10.00 sıralarında, duruşma için adliyeye gelen akraba iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 4 kişi vurularak yaralanırken 7 kişi de gözaltına alındı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü silahlı kavga bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahıslar birbirlerini sopa ve yumruklarla darp ediyor, ardından silahlarla birbirlerine ateş ediyorlar.

Kaynak: İHA
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