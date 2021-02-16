Özel İdare ekipleri, karda mahsur kalan ekmek dağıtım aracını kurtardı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ekmek dağıtım aracını Özel İdare ekipleri kurtardı.

İlçenin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Pusacık köyü mevkisinde yolun kapanmasına neden oldu.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 10 köye ulaşımı sağlayan Kabaoğuz grup köy yolunu ulaşıma açtı, yolda mahsur kalan, içinde 2 kişinin bulunduğu ekmek dağıtım aracını kurtardı.

Gümüşhacıköy İlçe Özel İdare Müdürü İbrahim Kaya, yaptığı açıklamada, mahsur kalan aracı bölgede olan ekipler sayesinde kısa sürede kurtardıklarını söyledi.

Yolda mahsur kalanlardan Ercan Tahmaz da köylere ekmek satmak için gittiklerini belirterek, "Jandarmaya haber verdik. Bunun üzerine İlçe Özel İdare ekipleri geldi. Bizi kurtardılar, Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci