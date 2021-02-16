Özel İdare ekipleri, karda mahsur kalan ekmek dağıtım aracını kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Özel İdare ekipleri, karda mahsur kalan ekmek dağıtım aracını kurtardı

16.02.2021 17:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:28

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ekmek dağıtım aracını Özel İdare ekipleri kurtardı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ekmek dağıtım aracını Özel İdare ekipleri kurtardı.

İlçenin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, Pusacık köyü mevkisinde yolun kapanmasına neden oldu.

İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 10 köye ulaşımı sağlayan Kabaoğuz grup köy yolunu ulaşıma açtı, yolda mahsur kalan, içinde 2 kişinin bulunduğu ekmek dağıtım aracını kurtardı.

Gümüşhacıköy İlçe Özel İdare Müdürü İbrahim Kaya, yaptığı açıklamada, mahsur kalan aracı bölgede olan ekipler sayesinde kısa sürede kurtardıklarını söyledi.

Yolda mahsur kalanlardan Ercan Tahmaz da köylere ekmek satmak için gittiklerini belirterek, "Jandarmaya haber verdik. Bunun üzerine İlçe Özel İdare ekipleri geldi. Bizi kurtardılar, Allah razı olsun." dedi.

Özel İdare ekipleri, karda mahsur kalan ekmek dağıtım aracını kurtardı
Özel İdare ekipleri, karda mahsur kalan ekmek dağıtım aracını kurtardı
Özel İdare ekipleri, karda mahsur kalan ekmek dağıtım aracını kurtardı
Özel İdare ekipleri, karda mahsur kalan ekmek dağıtım aracını kurtardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Prens Harry Aleyna Tilki Merve Dizdar Demet Özdemir
Spor Cenk Tosun Aykut Kocaman Abdullah Avcı Osman Özköylü Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Özel İdare ekipleri, karda mahsur kalan ekmek dağıtım aracını kurtardı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 18:28:43. #1.14#
title