Altınordu'da üst ölçekli yapıların yıkımı tamamlandı
Yıkılan binaların enkazından görüntüler Binaların yıkım öncesi arşiv görüntüleri ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıların yıkımı tamamlandı.
02.06.2020 13:05 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:10
Yıkılan binaların enkazından görüntüler
Binaların yıkım öncesi arşiv görüntüleri
ORDU - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, deniz kenarında bulunan üst ölçekli yapıların yıkımı tamamlandı. İlçeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde, yıkımına 11 Şubat'ta başlanılan 17'şer kat ve 3 blok olarak planlanan inşaat halindeki binaların yıkım çalışmaları sona erdi.
Kaynak: AA