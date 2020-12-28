Altıeylül'de uyuşturucu hap operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Altıeylül'de uyuşturucu hap operasyonu

28.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:46
Altıeylül'de uyuşturucu hap operasyonu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarma ekipleri narkotik köpeği ile uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Balıkesir İI Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Altıeylül İlçesinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı tespit edilen R.S. ve M.C. isimli şüphelilerin araçlarında ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, bin 9 adet adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Özlem Zengin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Burak Özçivit Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Can Bartu Ryan Babel Ersun Yanal Mbwana Samatta Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza Otomobil Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altıeylül'de uyuşturucu hap operasyonu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:50:09. #1.14#
title