ALTİD Başkanı Şili: "Sektörel istihdam geriledi"
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ALTİD Başkanı Şili: "Sektörel istihdam geriledi"

18.11.2020 14:07 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:12
ALTİD Başkanı Şili:

Alanya Belediyesi ile Ak Parti turizm komisyon başkanları Paulina Müftüoğlu ve Hasan Sipahioğlu Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ni ziyaret etti.

Alanya Belediyesi ile Ak Parti turizm komisyon başkanları Paulina Müftüoğlu ve Hasan Sipahioğlu Alanya Turistik İşletmeciler Derneği'ni ziyaret etti. Ziyarette zorlu süreçte çalışanların da olumsuz etkilendiğini söyleyen ALTİD Başkanı Burhan Şili, "Sigortalı çalışan sayısı geriledi. Turistik tesis işletmeleri de bu zorlu dönemden nasibini aldı." dedi.

Alanya Belediyesi Turizm Komisyonu Başkanı ve Yabancılar Meclisi Üyesi Paulina Müftüoğlu ile Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı Turizm Komisyonu Başkanı Hasan Sipahioğlu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, "Şu ana kadar aldığımız verilere göre 2020 yılında Alanya'da mevcut olan tesislerimizin yüzde 40'ı açılabildi. Açılıştan kapanış süreçlerine değin tesis bazında ve dönemsel farklılıklar olmasına karşın ortalama doluluk oranları yüzde 60'larda seyretti. 2019'a göre yüzde 70 civarında misafir kaybı söz konusu oldu" dedi.

Sektörel istihdam geriledi

Zorlu süreçte çalışanların da olumsuz etkilendiğinin altını çizen Başkan Sili, "Sigortalı çalışan sayısı geriledi. Turistik tesis işletmeleri de bu zorlu dönemden nasibini aldı. Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ve diğer teşvikler söz konusu olmasaydı tablo çok daha vahim olurdu. Sıra dışı bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemde siyasi parti ve Belediye turizm komisyonlarının harekete geçmesi ise bizler ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıyor. Bu minvalde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Dünya turizminin önemli noktalarından biri olarak gösterilen Alanya'da kısa, orta ve uzun vadeli sorunların bu komisyonlarla birlikte irdelenmesi, ilgili mercilere, siyasi ve bürokratik alanlara taşınması ve takibinin yapılması sektör için büyük önem taşıyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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