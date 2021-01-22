Altay'da Cebrail Karayel iddiası

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya iddialı girmeye hazırlanan Altay'ın Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden Cebrail Karayel'le anlaştığı iddia edildi. Ankaraspor'da profesyonel olan 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun siyah-beyazlı kulüple 1.5 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü. Mamak FK, Çankaya FK ve Şanlıurfaspor formalarını da terleten Cebrail, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında bu yana Ankaragücü'nde görev alıyor. Süper Lig'de toplam 23 karşılaşmaya çıkan savunma oyuncusu, 2'nci Lig'de 135, 3'üncü Lig'de ise 26 müsabakada oynadı. Cebrail, bu sezon sadece 3 kez sarı-lacivertli formayı terletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı