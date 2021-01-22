Altay'da Cebrail Karayel iddiası
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Altay'da Cebrail Karayel iddiası

22.01.2021 11:04 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:09
Altay'da Cebrail Karayel iddiası

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya iddialı girmeye hazırlanan Altay'ın Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden Cebrail Karayel'le anlaştığı iddia edildi.

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya iddialı girmeye hazırlanan Altay'ın Süper Lig ekibi Ankaragücü'nden Cebrail Karayel'le anlaştığı iddia edildi. Ankaraspor'da profesyonel olan 26 yaşındaki sağ bek oyuncusunun siyah-beyazlı kulüple 1.5 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü. Mamak FK, Çankaya FK ve Şanlıurfaspor formalarını da terleten Cebrail, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında bu yana Ankaragücü'nde görev alıyor. Süper Lig'de toplam 23 karşılaşmaya çıkan savunma oyuncusu, 2'nci Lig'de 135, 3'üncü Lig'de ise 26 müsabakada oynadı. Cebrail, bu sezon sadece 3 kez sarı-lacivertli formayı terletti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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