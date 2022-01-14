Alman ekonomisi 2021'de yüzde 2,7 büyüdü

Almanya, Kovid-19 salgını ve tedarik sıkıntılarına rağmen 2021'de yüzde 2,7 büyüdü.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin 2021 yılı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'nın GSYH'sı geçen yıl yüzde 2,7 artış kaydetti

Alman ekonomisi, Kovid-19 salgınının sebep olduğu sağlık ve ekonomik kriz nedeniyle 2020'de yüzde 4,9 küçülmüş ve 10 yıldır devam eden büyüme trendi bitmişti.

Yıllık büyüme oranına ilişkin açıklamalarda bulunan Destatis Başkanı Georg Thiel, 2021 yılında ekonomik büyümenin büyük ölçüde Kovid-19 vaka oranlarına ve uygulanan tedbirlere bağlı olduğunu ifade etti.

Almanya'da ekonominin salgın, tedarik ve ham madde sıkıntılarına rağmen toparlandığını belirten Thiel, ülkenin GSYH'sının halen salgın öncesi 2019 yılının yüzde 2 altında olduğunu hatırlattı.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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